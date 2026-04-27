Первая и громкая отставка в белорусском футболе. Михаил Мартинович и весь тренерский штаб покинули «МЛ Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наставник руководил командой с осени 2025 года. Главком привел дружину к чемпионству. Но нынешний сезон не задался. На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего минского «Динамо» на два балла. К слову, уже 29 апреля букмекерам играть ответный полуфинальный поединок национального кубка против бело-голубых. В первой встрече сильнее был столичный коллектив – 2:0. Ожидается, что северян будет тренировать Магомед Адиев.