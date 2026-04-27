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Михаил Мартинович и весь тренерский штаб покинули «МЛ Витебск

27 апреля 2026 11:34
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Первая и громкая отставка в белорусском футболе. Михаил Мартинович и весь тренерский штаб покинули «МЛ Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наставник руководил командой с осени 2025 года. Главком привел дружину к чемпионству. Но нынешний сезон не задался. На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего минского «Динамо» на два балла. К слову, уже 29 апреля букмекерам играть ответный полуфинальный поединок национального кубка против бело-голубых. В первой встрече сильнее был столичный коллектив – 2:0. Ожидается, что северян будет тренировать Магомед Адиев.

# Футбол Беларуси

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