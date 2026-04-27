Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре медали чемпионата Европы

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре большие медали чемпионата Европы. Нашу страну представляли 10 человек. Лучше остальных выступила Сюзанна Володько. Она завоевала золото весовой категории до 69 килограммов. В заключительной попытке спортсменка шла на континентальный рекорд, но штанга не покорилась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сюзанна Володько, чемпионка Европы по тяжелой атлетике:

Я шла вообще к этому, к первому месту, но уже когда летела, целью было поднимать каждый подход, но это уже привело к тому, к чему привело. Кураж такой был, чисто техническая ошибка, поэтому не все получилось.

Вице-чемпионкой Европы стала Алина Щепанова. А Диана Мойсеевич и Егор Попов поднялись на третью ступень пьедестала.