Прямой эфир

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре медали чемпионата Европы

27 апреля 2026 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре большие медали чемпионата Европы. Нашу страну представляли 10 человек. Лучше остальных выступила Сюзанна Володько. Она завоевала золото весовой категории до 69 килограммов. В заключительной попытке спортсменка шла на континентальный рекорд, но штанга не покорилась, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре медали чемпионата Европы-1

Сюзанна Володько, чемпионка Европы по тяжелой атлетике:
Я шла вообще к этому, к первому месту, но уже когда летела, целью было поднимать каждый подход, но это уже привело к тому, к чему привело. Кураж такой был, чисто техническая ошибка, поэтому не все получилось.

Вице-чемпионкой Европы стала Алина Щепанова. А Диана Мойсеевич и Егор Попов поднялись на третью ступень пьедестала.

# Тяжелая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
Пообщались с Максимом Лемешевским. Чем живет форвард «Юности» вне сезона
26 апреля 2026 19:10

Пообщались с Максимом Лемешевским. Чем живет форвард «Юности» вне сезона

Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем
26 апреля 2026 18:33

Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем

Зал заполнен до отказа! Костя Цзю провел мастер-класс для участников турнира памяти В. Ботвинника
25 апреля 2026 19:45

Зал заполнен до отказа! Костя Цзю провел мастер-класс для участников турнира памяти В. Ботвинника