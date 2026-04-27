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Баскетболистки «Горизонта» стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси

27 апреля 2026 17:38
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Баскетболистки «Горизонта» стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе за место на пьедестале основной состав клуба уверенно прошел свою молодежную команду. В каждом из трех поединков серии подопечные Натальи Трофимовой владели уверенным преимуществом.

Сегодняшний матч не стал исключением. Только в третьей четверти младшие оппонентки сумели навязать острое сопротивление и оставили отрезок за собой. Но для того чтобы переломить ход встречи, этого было недостаточно. Результат дуэли – 77:46.

Что касается «золотой» серии, то гродненской «Олимпии» осталось одержать одну победу над «Минском», чтобы стать чемпионками Беларуси. И это может случиться уже 28 апреля.

# Баскетбол

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