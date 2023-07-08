«Неман» в гостях всухую разгромил «Нафтан» на ЧБ по футболу

Гродненцы догнали минское «Динамо» по количеству очков – их стало 32, и обошли столичную команду в турнирной таблице за счет виктории в очной встрече. Во втором матче дня миром разошлись «Славия» и «Энергетик-БГУ»: ничья – 0:0. Сегодня в игровой программе тура еще три поединка. «Ислочь» примет «Минск», брестские динамовцы погостят у «Белшины», а «Слуцк» на своем поле сыграет с «Гомелем».