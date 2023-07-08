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«Неман» в гостях всухую разгромил «Нафтан» на ЧБ по футболу

08 июля 2023 14:14
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси в матче 15-го тура «Нафтан» на своем поле крупно уступил «Неману» – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» в гостях всухую разгромил «Нафтан» на ЧБ по футболу-1

Гродненцы догнали минское «Динамо» по количеству очков – их стало 32, и обошли столичную команду в турнирной таблице за счет виктории в очной встрече. Во втором матче дня миром разошлись «Славия» и «Энергетик-БГУ»: ничья – 0:0. Сегодня в игровой программе тура еще три поединка. «Ислочь» примет «Минск», брестские динамовцы погостят у «Белшины», а «Слуцк» на своем поле сыграет с «Гомелем».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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