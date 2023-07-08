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Белорусские спортсмены будут выступать на Азиатских играх, но в нейтральном статусе

08 июля 2023 15:22
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Белорусские и российские атлеты допущены к Азиатским играм 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсмены будут выступать на Азиатских играх, но в нейтральном статусе-1

Спортсмены не будут иметь права на получение медалей состязаний. А решение о допуске принято для того, чтобы дать атлетам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры – 2024 года в Париже. В общей сложности планируется участие около 500 спортсменов из России и Беларуси. До 15 июля национальным олимпийским комитетам необходимо предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. На этих соревнованиях будет разыграно 482 комплекта медалей.

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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