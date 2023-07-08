Белорусские спортсмены будут выступать на Азиатских играх, но в нейтральном статусе

Спортсмены не будут иметь права на получение медалей состязаний. А решение о допуске принято для того, чтобы дать атлетам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры – 2024 года в Париже. В общей сложности планируется участие около 500 спортсменов из России и Беларуси. До 15 июля национальным олимпийским комитетам необходимо предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. На этих соревнованиях будет разыграно 482 комплекта медалей.