Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами

В поединке третьего круга первая ракетка планеты из Беларуси обыграла представительницу США Кэти Макнэлли, у которой 72-е место в мировом рейтинге. Противостояние началось не лучшим образом для нашей теннисистки, она не удержала собственную подачу. Однако незамедлительно реабилитировалась, оставила за собой пять геймов кряду, а вместе с ними первую партию и закрепила успех во втором сете. Как итог, виктория с результатом – 6:4, 6:2.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Сначала она играла невероятно, была очень агрессивна на корте, определенно лучше меня принимала подачи. Я очень рада, что выиграла гейм при счете 4:4, это во многом и был ключевой момент матча. Это позволило мне сделать шаг вперед и начать доминировать до конца встречи, после чего я улучшила подачу, игру с мячом и стала действовать с большей уверенностью. Во втором сете я немного увеличила темп и просто пошла за победой.

За путевку в четвертьфинал Арина поборется с китаянкой Чжэн Циньвэнь. У девушек богатая история личных встреч. На мировых теннисных кортах они пересекались восемь раз и статистика на стороне белоруски, которая была сильнее в семи случаях. Напомню, Соболенко является действующей победительницей соревнований в Майами.