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Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open

10 февраля 2021 12:03
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Седьмой ракетке мира понадобилось полтора часа, чтобы обыграть в двух сетах российскую спортсменку Дарью Касаткину – 7:6, 6:3.  

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open-1

Ранее Соболенко не оставила шансов словацкой теннисистке Виктории Кужмовой – 6:0, 6:4. Соперницей представительницы Беларуси в следующем раунде станет 69-я ракетка планеты американка Энн Ли. Их встреча пройдет в пятницу, 12 февраля.

Australian Open завершится 21 февраля. Победители одиночных разрядов заработают сумму в размере около 5,5 миллиона белорусских рублей.

# Теннис # Арина Соболенко # Дарья Касаткина # Виктория Кужмова # Энн Ли # Фотофакт

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