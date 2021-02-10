Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Седьмой ракетке мира понадобилось полтора часа, чтобы обыграть в двух сетах российскую спортсменку Дарью Касаткину – 7:6, 6:3.