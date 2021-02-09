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Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»

09 февраля 2021 20:09
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Новости Беларуси. Еще один белорусский футбольный тренер попробует свои силы в Литве. Сергей Гуренко возглавил клуб «Ритеряй» из Вильнюса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»-1

О сроках контракта специалиста с «рыцарями» не сообщается. Последним клубом, где работал Гуренко, было минское «Динамо», откуда тренер был уволен в апреле 2020 года.

Что касается новой команды тренера, то по итогам минувшего сезона столичный коллектив занял шестое место в высшем дивизионе чемпионата Литвы. Ранее за «Ритеряй» в течение четырех сезонов играл сын тренера Артем Гуренко.

Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»-4

Специалисты из Беларуси уже возглавляли литовские команды. В 2020 году Дмитрий Бага тренировал вильнюсский «Жальгирис», у руля которого стал чемпионом Литвы и обладателем Суперкубка страны.

# Футбол # Сергей Гуренко # Артем Гуренко # Дмитрий Бага # Фотофакт

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