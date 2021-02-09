Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»

Новости Беларуси. Еще один белорусский футбольный тренер попробует свои силы в Литве. Сергей Гуренко возглавил клуб «Ритеряй» из Вильнюса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Еще один белорусский футбольный тренер попробует свои силы в Литве. Сергей Гуренко возглавил клуб «Ритеряй» из Вильнюса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
О сроках контракта специалиста с «рыцарями» не сообщается. Последним клубом, где работал Гуренко, было минское «Динамо», откуда тренер был уволен в апреле 2020 года.
Что касается новой команды тренера, то по итогам минувшего сезона столичный коллектив занял шестое место в высшем дивизионе чемпионата Литвы. Ранее за «Ритеряй» в течение четырех сезонов играл сын тренера Артем Гуренко.
Специалисты из Беларуси уже возглавляли литовские команды. В 2020 году Дмитрий Бага тренировал вильнюсский «Жальгирис», у руля которого стал чемпионом Литвы и обладателем Суперкубка страны.