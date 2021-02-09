«Возрастает интерес участвующих команд». В Минске стартовал городской этап детских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Новости Беларуси. В Минске стартовал городской этап соревнований по хоккею «Золотая шайба», в котором принимают участие ребята старшей возрастной категории – с 12 до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До 16 февраля включительно девять команд будут бороться не только за звание сильнейшей, на кону путевка в финал республиканского этапа «Золотой шайбы». Кто представит Минск на главном старте, узнаем в следующий вторник.