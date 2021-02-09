«Возрастает интерес участвующих команд». В Минске стартовал городской этап детских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Новости Беларуси. В Минске стартовал городской этап соревнований по хоккею «Золотая шайба», в котором принимают участие ребята старшей возрастной категории – с 12 до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
До 16 февраля включительно девять команд будут бороться не только за звание сильнейшей, на кону путевка в финал республиканского этапа «Золотой шайбы». Кто представит Минск на главном старте, узнаем в следующий вторник.
Участники турнира – любители, у которых есть все шансы быть замеченными тренерскими штабами специализированных хоккейных школ. Продолжительность поединков составляет три периода по 15 минут. Сперва ребята соревнуются в группах, позже начнутся стыковые матчи.
Мирослав Ярец, судья соревнований:
С каждым годом, я считаю, возрастает интерес участвующих команд, немного повышается уровень. В прошлом году, насколько я помню, был сильным Фрунзенский район – посмотрим, как в этом году. Этих ребят отличает или выделяет желание поиграть в хоккей. Думаю, у них не так много возможностей постоять на льду, побросать по воротам, позабивать голы – это основное. Именно на этом уровне самое главное – участие, и, конечно, все они победители.
Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в старшей возрастной группе начнется 3 марта на «Чижовка-Арене». Победитель определится 6 марта.