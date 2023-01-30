Хоккей. «Динамо-Шинник» обыграл лидера чемпионата

До этого у Ярославского «Локомотива» была серия из 13 побед кряду. Последний раз они уступали в ноябре 2022 года. И именно наши парни смогли прервать их феерию. Однако сделать это было непросто. Большую часть встречи доминировали россияне. Но подопечные Михалева рук не опустили и смогли отыграться. Причем сравнять счет 5:5 получилось за 12 секунд до сирены. И уже под занавес овертайма «Шинник» забросил победную шайбу. Итог – 6:5 в пользу белорусов.

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