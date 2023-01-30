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Белорусские борцы завоевали пять медалей Кубка Ярыгина

30 января 2023 12:16
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Новости Беларуси. Золото, два серебра и две бронзы. Белорусские борцы успешно выступили на мемориале Ивана Ярыгина, который завершился в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы завоевали пять медалей Кубка Ярыгина-1

Вне конкуренции оказался Денис Храменков. Юлия Писаренко и Анастасия Зименкова стали вице-чемпионками. А Вероника Иванова и Татьяна Павлова выиграли по бронзе. Всего в турнире принимали участие более 400 человек из 12 стран.

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# Борьба # Денис Храменков # Юлия Писаренко # Анастасия Зименкова # Вероника Иванова # Татьяна Павлова # Фотофакт

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