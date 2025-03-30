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Арина Соболенко впервые выиграла теннисный турнир категории 1000 в Майами

30 марта 2025 08:34
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Звезде белорусского большого тенниса покорилась новая высота. Наша Арина Соболенко впервые выиграла теннисный турнир категории 1000 в Майами. В финальном матче она вырвала победу у Джессики Пегулы из США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко впервые выиграла теннисный турнир категории 1000 в Майами-2

Наша прима была фавориткой еще до старта. До этого пути девушек пересеклись шесть раз. В четырех случаях сильнее была первая ракетка планеты. В решающем поединке особенно рьяной была борьба в первом сете. Спортсменки поочередно брали собственные подачи. Но в нужный момент Соболенко сделала брейк, который и принес успех – 7:5. Во второй партии номинальная хозяйка кортов практически не оказала сопротивления – 6:2. Встреча продолжалась менее 90 минут. Белоруска – чемпионка Майами Оупен.

Турнирный путь Арина Соболенко прошла на одном дыхании. В шести матчах она не отдала соперницам ни единого сета.

Арина Соболенко впервые выиграла теннисный турнир категории 1000 в Майами-4

Арина Соболенко, первая ракетка планеты:
Она сильный игрок. Знала, что мне придется работать над каждым розыгрышем. Сосредоточилась на своей подаче, старалась оставаться как можно ниже в корте. Она делала довольно плоские и глубокие удары. Я сосредоточилась на своем движении. Очень довольна уровнем, на котором играла. Однозначно говорю, что это был один из лучших матчей в сезоне до сих пор. Казалось, что все просто, глядя на мое продвижение на турнире. Да, очень довольна своим выступлением. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме.

Арина Соболенко впервые выиграла теннисный турнир категории 1000 в Майами-6

Этот чемпионский кубок стал для нашей спортсменки вторым в текущем сезоне. Ранее белоруска не знала равных в австралийском Брисбене. Всего в послужном списке Соболенко 19 титулов под эгидой всемирной теннисной организации. Она упрочила высшую позицию в мировой классификации и еще больше оторвалась от Иги Швентэк в чемпионской гонке. С победой в одном из самых престижных турниров всемирной теннисной ассоциации Арину Соболенко поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

# Арина Соболенко # Теннис

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