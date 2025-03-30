Звезде белорусского большого тенниса покорилась новая высота. Наша Арина Соболенко впервые выиграла теннисный турнир категории 1000 в Майами. В финальном матче она вырвала победу у Джессики Пегулы из США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша прима была фавориткой еще до старта. До этого пути девушек пересеклись шесть раз. В четырех случаях сильнее была первая ракетка планеты. В решающем поединке особенно рьяной была борьба в первом сете. Спортсменки поочередно брали собственные подачи. Но в нужный момент Соболенко сделала брейк, который и принес успех – 7:5. Во второй партии номинальная хозяйка кортов практически не оказала сопротивления – 6:2. Встреча продолжалась менее 90 минут. Белоруска – чемпионка Майами Оупен.

Турнирный путь Арина Соболенко прошла на одном дыхании. В шести матчах она не отдала соперницам ни единого сета.