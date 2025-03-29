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Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал победу в решающем матче раунда плей-ин МХЛ

29 марта 2025 19:29
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Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал победу в решающем матче раунда плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кону была путевка в плей-офф турнира, которую подопечные Андрея Михалева оспаривали с череповецким «Алмазом». До сегодняшнего противостояния счет в серии был равным – 1:1. А потому для обеих дружин важен был положительный итог. Соперники вышли вперед на четвертой минуте. Однако совсем скоро наши парни восстановили паритет, а на первый перерыв и вовсе уходили с преимуществом в две шайбы. Вторая 20-минутка осталась безголевой. По такому же сценарию прошла и заключительная треть. Белорусы праздновали викторию с результатом – 3:1.

Таким образом, «Динамо-Шинник» впервые в истории вышел в плей-офф Кубка Харламова, а также завоевал право выступать в элитном «Золотом» дивизионе в следующем чемпионате МХЛ.

# Хоккей

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