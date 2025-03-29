В Минске проходит турнир по эстетической групповой гимнастике

Праздник красоты, грации и искусства. В столице стартовал Открытый Всебелорусский турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2025», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие более тысячи спортсменок от 3 до 16 лет со все страны, а также из России. Несмотря на юный возраст, конкуренция серьезная. Каждая команда стремится показать не просто номер, а настоящий спектакль. Судьи оценивают музыкальность и синхронность коллектива, а также артистизм и пластику каждой участницы. Для начинающих граций это отличная возможность проявить себя, а преподаватели имеют возможность просмотреть таланты для выступления на более серьезных международных стартах.