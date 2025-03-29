В Минске проходит турнир по эстетической групповой гимнастике

Праздник красоты, грации и искусства. В столице стартовал Открытый Всебелорусский турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2025», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Праздник красоты, грации и искусства. В столице стартовал Открытый Всебелорусский турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2025», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участие более тысячи спортсменок от 3 до 16 лет со все страны, а также из России. Несмотря на юный возраст, конкуренция серьезная. Каждая команда стремится показать не просто номер, а настоящий спектакль.
Судьи оценивают музыкальность и синхронность коллектива, а также артистизм и пластику каждой участницы. Для начинающих граций это отличная возможность проявить себя, а преподаватели имеют возможность просмотреть таланты для выступления на более серьезных международных стартах.
Татьяна Ржевская, заместитель председателя Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики:
Впереди у нас важные старты, этапы Кубка Мира, чемпионат мира, к которым мы тоже должны готовиться. И непосредственно на таких стартах мы можем проверить свои силы.
Диана Нарывская, тренер-преподаватель коллектива «Аист-феникс» (г. Островец):
Мы приезжаем сюда ежегодно, уже на протяжении 6 лет подряд. И каждый турнир для команд очень важный, потому что на каждом турнире дети раскрываются. Дети в течение всего тренировочного сезона отрабатывают свои программы, с каждым разом совершенствуют определенные элементы, навыки. И, конечно, любой старт, он полезен для каждого спортсмена.
Соревнования завершатся 30 марта. Данный турнир традиционный и проходит в 14-й раз.