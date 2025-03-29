Хоккеисты минского «Динамо» одолели «Салават Юлаев» в чемпионате КХЛ 3х3

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3 минское «Динамо» сегодня, 29 марта, провело два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе наших парней победа и поражение. Сначала «зубры» одолели «Салават Юлаев» со счетом 7:4. Хет-триком отметился Максим Слыш. Однако во втором поединке белорусская команда проиграла в серии буллитов магнитогорскому «Металлургу» – 2:3. Дубль в активе нападающего Александра Павловича. Минчане занимают 6-е место в таблице текущего розыгрыша. 30 марта «динамовцы» сыграют против «Трактора».