Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» одолели «Салават Юлаев» в чемпионате КХЛ 3х3

29 марта 2025 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3 минское «Динамо» сегодня, 29 марта, провело два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе наших парней победа и поражение. Сначала «зубры» одолели «Салават Юлаев» со счетом 7:4. Хет-триком отметился Максим Слыш. Однако во втором поединке белорусская команда проиграла в серии буллитов магнитогорскому «Металлургу» – 2:3. Дубль в активе нападающего Александра Павловича. Минчане занимают 6-е место в таблице текущего розыгрыша. 30 марта «динамовцы» сыграют против «Трактора».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал победу в решающем матче раунда плей-ин МХЛ
29 марта 2025 19:29

Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал победу в решающем матче раунда плей-ин МХЛ

В Минске проходит турнир по эстетической групповой гимнастике
29 марта 2025 18:59

В Минске проходит турнир по эстетической групповой гимнастике

Команда Лукашенко – в финале РХЛ. Яркие моменты и обзор игры
29 марта 2025 18:40

Команда Лукашенко – в финале РХЛ. Яркие моменты и обзор игры