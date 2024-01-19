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Арина Соболенко впервые всухую разгромила соперницу

19 января 2024 12:35
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Арина Соболенко продолжает громить соперниц на Открытом чемпионате Австралии. 19 января в матче третьего круга белоруска за 55 минут сокрушила украинку Лесю Цуренко, повесив ей две баранки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко впервые всухую разгромила соперницу-1

Соболенко продемонстрировала мощный и уверенный теннис, не оставив абсолютно никаких шансов оппонентке. Арина впервые в своей карьере разгромила соперницу всухую.

Арина Соболенко впервые всухую разгромила соперницу-4

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
В прошлом году Ига Свентек выиграла много сетов со счетом 6:0. И это одна из моих целей – приблизиться к ней. Я очень довольна уровнем, на котором пока играю. Надеюсь, я смогу продолжать так же или даже лучше. Но это теннис. Некоторые топы проиграли на ранних стадиях, так что случиться может все что угодно, и я не хочу забегать так далеко. Я сосредоточена только на следующем матче.

Арина Соболенко впервые всухую разгромила соперницу-7

В 1/8 финала австралийского мэйджора Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой. Счет личных встреч здесь не в пользу белоруски. Впереди представительница США – 4:1. Анисимова в рамках этого турнира уже прошла 14-ю в топе россиянку Людмилу Самсонову, а также испанку Паулу Бадосу.

# Теннис # Арина Соболенко

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