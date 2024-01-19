Арина Соболенко впервые всухую разгромила соперницу

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

В прошлом году Ига Свентек выиграла много сетов со счетом 6:0. И это одна из моих целей – приблизиться к ней. Я очень довольна уровнем, на котором пока играю. Надеюсь, я смогу продолжать так же или даже лучше. Но это теннис. Некоторые топы проиграли на ранних стадиях, так что случиться может все что угодно, и я не хочу забегать так далеко. Я сосредоточена только на следующем матче.