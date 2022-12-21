Прямой эфир

Арина Соболенко уступила в командном выставочном турнире в Дубае

21 декабря 2022 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко уступила в командном выставочном турнире «Мировая теннисная лига» в Дубае. Соперницей белоруски была представительница Казахстана Елена Рыбакина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко уступила в командном выставочном турнире в Дубае-1

Спортсменка – победительница Уимблдона 2022 года. Стоит сказать, что первый сет всецело остался за Соболенко, но затем соперница переломила ход игры и была сильнее в двух следующих партиях. Таким образом, встреча, продолжительность которой составила 56 минут, завершилась со счетом – 0:6, 6:1, 10:6 в пользу казахстанской теннисистки.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Белорусы уступили сборной Бахрейна в товарищеском матче
20 декабря 2022 19:38

Гандбол. Белорусы уступили сборной Бахрейна в товарищеском матче

6 медалей в борьбе с россиянами. Стартовал Кубок Беларуси по пулевой стрельбе
20 декабря 2022 19:37

6 медалей в борьбе с россиянами. Стартовал Кубок Беларуси по пулевой стрельбе

Мария Шканова завоевала золото на пятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту
20 декабря 2022 19:23

Мария Шканова завоевала золото на пятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту