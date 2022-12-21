Арина Соболенко уступила в командном выставочном турнире в Дубае

Арина Соболенко уступила в командном выставочном турнире «Мировая теннисная лига» в Дубае. Соперницей белоруски была представительница Казахстана Елена Рыбакина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменка – победительница Уимблдона 2022 года. Стоит сказать, что первый сет всецело остался за Соболенко, но затем соперница переломила ход игры и была сильнее в двух следующих партиях. Таким образом, встреча, продолжительность которой составила 56 минут, завершилась со счетом – 0:6, 6:1, 10:6 в пользу казахстанской теннисистки.