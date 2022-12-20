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Гандбол. Белорусы уступили сборной Бахрейна в товарищеском матче

20 декабря 2022 19:38
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Мужская гандбольная сборная Беларуси провела второй товарищеский поединок против команды Бахрейна, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Белорусы уступили сборной Бахрейна в товарищеском матче-1

После первого тайма хозяева вели со счетом 18:12. Во второй половине встречи команда Юрия Шевцова смогла сократить отставание в счете, но в итоге все же проиграла – 27:30. Лучшим бомбардиром в нашей дружине стал Никита Вайлупов, который забросил 11 мячей. Напомним, сборная Бахрейна – серебряный призер чемпионата Азии, и сейчас команда готовится к чемпионату мира, который пройдет в январе в Польше и Швеции.

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# Гандбол # Юрий Шевцов # Никита Вайлупов # Фотофакт

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