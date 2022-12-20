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Мария Шканова завоевала золото на пятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту

20 декабря 2022 19:23
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В Кусе завершился пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И вновь представительница Беларуси покорила российские горнолыжные просторы.

Мария Шканова завоевала золото на пятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту-1

Наша Мария Шканова поддерживает высокий уровень и регулярно поднимается на пьедесталы Кубка России. Белорусская спортсменка в дисциплине слалом завоевала золотую награду.

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# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Фотофакт

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