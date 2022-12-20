6 медалей в борьбе с россиянами. Стартовал Кубок Беларуси по пулевой стрельбе

Во вторник, 20 декабря, медали разыгрывались в 4 дисциплинах. В условиях жесткой конкуренции наша команда завоевала 6 наград: 3 серебра и столько же бронзовых медалей. Близок к первому белорусскому золоту на турнире был Владислав Демеш. В финале стрельбы из пневматического пистолета он сошелся с россиянином Антоном Аристарховым. Интрига сохранялась до последнего раунда, все решил один выстрел. Прошедший день белорусская дружина определенно может занести в актив. Стрелки сумели показать высокие результаты.

Виктория Чайка, главный тренер национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

К сожалению, золота у нас сегодня нет. Но есть очень высокие результаты в квалификации. Так, Александра Петрова у нас сегодня попала – 584 очка. Для юниорки результат очень высокий, соответствует мировому первенству. Конкуренция очень высокая, как обычно при участии команды России, потому что одна из самых сильных сборных мира. Поэтому спасибо им за то, что они участвуют в наших соревнованиях. Это и подведение прошлых итогов года, и в то же время начало нового сезона. Мы уже готовимся к этапу Кубка России, к первенству России, к чемпионату России, которые будут проходить в январе-феврале следующего года.