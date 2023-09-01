Арина Соболенко успешно вышла в третий круг US Open, обыграв теннисистку из Великобритании

Арина Соболенко в третьем круге US Open. На предыдущей стадии белоруска буднично прошла представительницу Великобритании Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко в третьем круге US Open. На предыдущей стадии белоруска буднично прошла представительницу Великобритании Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Класс второй ракетки планеты сказывался на протяжении всего противостояния. Наша спортсменка шесть раз подала на вылет и реализовала три брейк-поинта. В 1/16 финала Соболенко сразится с француженкой Кларой Бюрель.
Удачно стартовала в паре Виктория Азаренко. Она и бразильянка Хаддад Майя камня на камне не оставили от оппоненток из Венгрии. Счет говорит сам за себя – 6:3, 6:0. Далее предстоит более сложный матч. На второй стороне корта будут Кравчик и Схюрс.