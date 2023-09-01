Прямой эфир

Арина Соболенко успешно вышла в третий круг US Open, обыграв теннисистку из Великобритании

01 сентября 2023 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко в третьем круге US Open. На предыдущей стадии белоруска буднично прошла представительницу Великобритании Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко успешно вышла в третий круг US Open, обыграв теннисистку из Великобритании-1

Класс второй ракетки планеты сказывался на протяжении всего противостояния. Наша спортсменка шесть раз подала на вылет и реализовала три брейк-поинта. В 1/16 финала Соболенко сразится с француженкой Кларой Бюрель.

Арина Соболенко успешно вышла в третий круг US Open, обыграв теннисистку из Великобритании-4

Удачно стартовала в паре Виктория Азаренко. Она и бразильянка Хаддад Майя камня на камне не оставили от оппоненток из Венгрии. Счет говорит сам за себя – 6:3, 6:0. Далее предстоит более сложный матч. На второй стороне корта будут Кравчик и Схюрс.

# Теннис # Арина Соболенко # Клара Бюрель # Джоди Беррейдж # Виктория Азаренко # Деми Схюрс # Дезире Кравчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первые медали разыграли на Кубке России по спортивной гимнастике. Результаты белорусов
31 августа 2023 18:47

Первые медали разыграли на Кубке России по спортивной гимнастике. Результаты белорусов

Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве
31 августа 2023 18:45

Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве

Открытый чемпионат США по теннису. Результаты белорусок
31 августа 2023 15:21

Открытый чемпионат США по теннису. Результаты белорусок