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Открытый чемпионат США по теннису. Результаты белорусок

31 августа 2023 15:21
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Нынешний Открытый чемпионат США по теннису для белорусов не задался. На данный момент из теннисистов, представляющих Беларусь, остались лишь Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко, которая выступает в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одиночном Виктория не смогла пробиться в 1/16 финала. Азаренко уступила китаянке Чжу Линь со счетом 3:6, 3:6. В парном еще два дуэта с участием белорусских теннисисток в первом круге потерпели поражение. Ирина Шиманович и Оксана Калашникова из Грузии уступили американо-нидерландскому тандему Кравчик – Схюрс – 4:6, 3:6.

Открытый чемпионат США по теннису. Результаты белорусок-1

Лидия Морозова и бразильянка Ингрид Мартинс капитулировали перед российско-американской парой Потапова – Маттек-Сандс – 6:1, 3:6, 4:6.

31 августа белорусско-бразильский дуэт Виктория Азаренко – Беатрис Хаддад Майя проводит поединок против венгерского тандэма Бабош – Бондарь. Также матч второго раунда 31 августа проведет Арина Соболенко. Ее соперница – британка Джоди Бэрэйдж.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Лидия Морозова # Фотофакт

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