Открытый чемпионат США по теннису. Результаты белорусок

Нынешний Открытый чемпионат США по теннису для белорусов не задался. На данный момент из теннисистов, представляющих Беларусь, остались лишь Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко, которая выступает в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одиночном Виктория не смогла пробиться в 1/16 финала. Азаренко уступила китаянке Чжу Линь со счетом 3:6, 3:6. В парном еще два дуэта с участием белорусских теннисисток в первом круге потерпели поражение. Ирина Шиманович и Оксана Калашникова из Грузии уступили американо-нидерландскому тандему Кравчик – Схюрс – 4:6, 3:6.