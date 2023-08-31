Первые медали разыграли на Кубке России по спортивной гимнастике. Результаты белорусов

Первые медали были разыграны на Кубке России по спортивной гимнастике. В многоборье сильнейших определяли женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первые медали были разыграны на Кубке России по спортивной гимнастике. В многоборье сильнейших определяли женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь в финале представляли две гимнастки – Дарья Жуковская и Кира Магаревич. Победу в многоборье одержала олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Наша Кира Магаревич заняла 17 место, Дарья Жуковская показала 23 результат.