Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве

Белорусские спортсмены завоевали 15 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Кубок Доброй воли, который проходит в Москве на гребном канале в Крылатском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские спортсмены завоевали 15 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Кубок Доброй воли, который проходит в Москве на гребном канале в Крылатском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четверг, 31 августа, было разыграно 12 комплектов наград. На счету наших гребцов 15 медалей, среди них 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые. Отметим победу Елены Ноздревой в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Всего на протяжении трех соревновательных дней представители белорусской команды завоевали 49 наград.