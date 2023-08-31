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Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве

31 августа 2023 18:45
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Белорусские спортсмены завоевали 15 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Кубок Доброй воли, который проходит в Москве на гребном канале в Крылатском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы завоевали 15 медалей на Кубке Доброй воли в Москве-1

В четверг, 31 августа, было разыграно 12 комплектов наград. На счету наших гребцов 15 медалей, среди них 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые. Отметим победу Елены Ноздревой в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Всего на протяжении трех соревновательных дней представители белорусской команды завоевали 49 наград.

# Гребля # Фотофакт

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