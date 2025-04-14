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Александра Саснович проиграла на старте турнира WTA-500

14 апреля 2025 18:21
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Александра Саснович проиграла на старте турнира WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в основу соревнований она пробилась через квалификацию. В 1/16 финала белоруска, занимающая 111-е место в рейтинге, уступила Элизе Мертенс из Бельгии, у которой 29-й номер топа. Несмотря на разницу в классе, соотечественница сумела навязать борьбу в первом сете, он завершился только на тай-брейке в пользу оппонентки, она была сильнее и во второй партии. Как итог поражение – 6:7; 2:6.

Первая ракетка планеты – белоруска Арина Соболенко – начнет выступление со второго круга.

# Теннис

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