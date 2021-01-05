Арина Соболенко сыграет с Полоной Херцог на турнире в Абу-Даби

Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира, который пройдет в Абу-Даби. Свою оппонентку узнала первая ракетка Беларуси и 10-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом круге основы наша спортсменка померяется силами с Полоной Херцог. Она из Словении и в генеральной классификации занимает всего лишь 49-ю позицию.