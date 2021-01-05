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Арина Соболенко сыграет с Полоной Херцог на турнире в Абу-Даби

05 января 2021 16:24
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Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира, который пройдет в Абу-Даби. Свою оппонентку узнала первая ракетка Беларуси и 10-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко сыграет с Полоной Херцог на турнире в Абу-Даби-1

В стартовом круге основы наша спортсменка померяется силами с Полоной Херцог. Она из Словении и в генеральной классификации занимает всего лишь 49-ю позицию.  

Арина Соболенко сыграет с Полоной Херцог на турнире в Абу-Даби-4

Прояснилась турнирная судьба другой белоруски – Александры Саснович. Она дебютный матч года также сыграет в Абу-Даби. Однако с кем именно, пока непонятно. Но это будет выходец из квалификации.  

# Теннис # Арина Соболенко # Полона Херцог # Александра Саснович # Фотофакт

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