Арина Соболенко сыграет с Полоной Херцог на турнире в Абу-Даби

Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира, который пройдет в Абу-Даби. Свою оппонентку узнала первая ракетка Беларуси и 10-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира, который пройдет в Абу-Даби. Свою оппонентку узнала первая ракетка Беларуси и 10-й номер мирового рейтинга Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовом круге основы наша спортсменка померяется силами с Полоной Херцог. Она из Словении и в генеральной классификации занимает всего лишь 49-ю позицию.
Прояснилась турнирная судьба другой белоруски – Александры Саснович. Она дебютный матч года также сыграет в Абу-Даби. Однако с кем именно, пока непонятно. Но это будет выходец из квалификации.