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Экипаж Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

04 января 2021 20:46
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Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар»-1

Протяженность второго спецучастка составила 457 километров. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты и 14 секунд. Это на 6,5 минут медленнее, чем у победителя этапа Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».

Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»

Экипаж Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар»-4

Еще один представитель Беларуси Алексей Вишневский занял 4-ю позицию, проиграв своему товарищу по «МАЗ-СПОРТавто» ровно 60 секунд.

Экипаж Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар»-7

В общем зачете среди грузовиков Сергей Вязович идет вторым, уступая лидеру из «КАМАЗа» немногим более 17 минут. Экипаж Алексея Вишневского после неудачи на первом этапе находится на 11 месте. Отставание от Сотникова – почти полтора часа.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Дмитрий Сотников # Алексей Вишневский # Фотофакт

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