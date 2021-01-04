Экипаж Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Протяженность второго спецучастка составила 457 километров. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты и 14 секунд. Это на 6,5 минут медленнее, чем у победителя этапа Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».
Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»
Еще один представитель Беларуси Алексей Вишневский занял 4-ю позицию, проиграв своему товарищу по «МАЗ-СПОРТавто» ровно 60 секунд.
В общем зачете среди грузовиков Сергей Вязович идет вторым, уступая лидеру из «КАМАЗа» немногим более 17 минут. Экипаж Алексея Вишневского после неудачи на первом этапе находится на 11 месте. Отставание от Сотникова – почти полтора часа.