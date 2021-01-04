Экипаж Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место на втором этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность второго спецучастка составила 457 километров. Экипаж Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты и 14 секунд. Это на 6,5 минут медленнее, чем у победителя этапа Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер». Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»

Еще один представитель Беларуси Алексей Вишневский занял 4-ю позицию, проиграв своему товарищу по «МАЗ-СПОРТавто» ровно 60 секунд.