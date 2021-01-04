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Уже провёл первую тренировку. Радьков назначен главным тренером ФК «Ислочь»

04 января 2021 20:47
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Новости Беларуси. Белорусский специалист Артем Радьков назначен главным тренером футбольного клуба «Ислочь». 35-летний наставник уже провел первую тренировку с «волками», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Будучи игроком, белорус выступал за БАТЭ, жодинское «Торпедо», российские «Химки» и «Терек». Также футболист играл в чемпионате Турции и провел дюжину матчей за национальную команду.

Уже провёл первую тренировку. Радьков назначен главным тренером ФК «Ислочь»-1

Игровую карьеру Радьков из-за травмы завершил в 2016-м, а уже год спустя начал путь тренера. За это время специалист успел поработать в структуре «Энергетика-БГУ» и БАТЭ, а также больше года входил в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.

Уже провёл первую тренировку. Радьков назначен главным тренером ФК «Ислочь»-4

Напомним, что ранее командой из Минского района 11 лет руководил Виталий Жуковский, но в конце 2020 года специалист покинул «Ислочь» и возглавил БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Артем Радьков # Виталий Жуковский # Фотофакт

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