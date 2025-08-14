Соболенко пробилась в четвертьфинал WTA-1000 в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WТА-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом 5,1 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В матче 1/8 финала лидер мирового рейтинга победила в двух сетах испанскую теннисистку Джессику Бузас Манейро – 6:1, 7:5. Встреча длилась 1 час 20 минут.

Нынешний турнир завершится 18 августа, его победительница заработает более 750 тысяч долларов и тысячу рейтинговых очков. Год назад в решающем поединке этих состязаний Арина Соболенко победила американку Джессику Пигулу. В 2013 и 2020 годах чемпионкой становилась еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко.