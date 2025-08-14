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Соболенко пробилась в четвертьфинал WTA-1000 в Цинциннати

14 августа 2025 08:14
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WТА-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом 5,1 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко пробилась в четвертьфинал WTA-1000 в Цинциннати-2

В матче 1/8 финала лидер мирового рейтинга победила в двух сетах испанскую теннисистку Джессику Бузас Манейро – 6:1, 7:5. Встреча длилась 1 час 20 минут. 

Нынешний турнир завершится 18 августа, его победительница заработает более 750 тысяч долларов и тысячу рейтинговых очков. Год назад в решающем поединке этих состязаний Арина Соболенко победила американку Джессику Пигулу. В 2013 и 2020 годах чемпионкой становилась еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

# Арина Соболенко # Теннис

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