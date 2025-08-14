В Беларуси стартует новый телеканал «Спорт ТВ» – территория большого спорта!

ЗАО «Столичное телевидение» объявляет о запуске специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ». Решение о выведении спортивного контента из эфира СТВ в отдельный канал продиктовано стремлением к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций.

В последние месяцы телекомпания представила зрителям масштабные события: ЕВРО-2024, матчи Лиги наций УЕФА, квалификационные игры к чемпионату Европы, а также поединки Лиги конференций УЕФА. Однако программная концепция СТВ не предполагает регулярного присутствия спортивного контента, что и стало основанием для запуска нового проекта.

«Спорт ТВ» сосредоточится на трансляции ведущих международных турниров и ключевых событий белорусского спорта. Старт тестового вещания запланирован на начало октября. Канал будет доступен через кабельных операторов по всей стране.