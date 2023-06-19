Арина Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге

Стали известны обновленные рейтинги теннисистов. Так, белорус Илья Ивашко потерял сразу девять позиций. Теперь он располагается на 96-й строке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стали известны обновленные рейтинги теннисистов. Так, белорус Илья Ивашко потерял сразу девять позиций. Теперь он располагается на 96-й строке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В женском туре Арина Соболенко сохранила второе место в планетарном рейтинге.
Виктория Азаренко осталась 19-й. Александра Саснович поднялась на одну строчку, теперь она 70-я в мировом топе.