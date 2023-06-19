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Арина Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге

19 июня 2023 12:51
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Стали известны обновленные рейтинги теннисистов. Так, белорус Илья Ивашко потерял сразу девять позиций. Теперь он располагается на 96-й строке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге-1

В женском туре Арина Соболенко сохранила второе место в планетарном рейтинге.

Арина Соболенко сохранила второе место в мировом рейтинге-4

Виктория Азаренко осталась 19-й. Александра Саснович поднялась на одну строчку, теперь она 70-я в мировом топе.

# Теннис # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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