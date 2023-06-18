«Всегда круто выходить из зоны комфорта». В Стайках завершилась спартакиада работников СМИ

Новости Беларуси. В Стайках завершилась спартакиада работников СМИ. Сегодня, 18 июня, состоялись последние состязания, а затем были подведены итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в борьбе за места на пьедесталах участвовали 22 команды со всей страны. И приятно отметить, что сборная СТВ даже в такой конкуренции не затерялась. У нашей команды полный комплект наград. Бронзой отметились волейболисты. Генеральный директор телеканала Александр Осенко пополнил медальную копилку серебром в стрельбе. А особенно порадовал результат Екатерины Вандарьевой. В кроссе нашей ведущей спортивных новостей не было равных!

Екатерина Вандарьева, ведущая СТВ:

Первый раз представляла канал. Мне всегда приятно, что я могу что-то хорошее сделать для того места, где я работаю, которое тоже мне дало много хорошего. Я рада, что и я эмоции такие испытала, и других болельщиков порадовала. Всегда круто выходить из зоны комфорта, что-то новое пробовать, особенно когда из этого еще что-то получается, это вдвойне приятно.

Фото: zhabinka.by

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

До последних секунд и на игровых площадках, и на дистанциях легкоатлетических шла бескомпромиссная борьба, каждый хотел победить соперника, жару, себя. Мне кажется, по-другому и быть не может, когда за дело берутся журналисты.