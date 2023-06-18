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Телеканал СТВ взял три медали на спартакиаде в «Стайках»

18 июня 2023 10:43
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Новости Беларуси. В центре олимпийской подготовки «Стайки» сегодня, 18 июня, наградили победителей спартакиады среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Телеканал СТВ взял три медали на спартакиаде в «Стайках»-1

22 команды боролись за награды. Это представители прессы, телевидения, издательств, типографий и многие другие, причастные к медиасфере. У нашего телеканала три медали: золото, серебро и бронза. Соревнования в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, перетягивании каната, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки. 

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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