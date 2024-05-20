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Арина Соболенко сохранила второе место мирового теннисного рейтинга

20 мая 2024 14:55
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Арина Соболенко сохранила второе место в мире, причем выход в финал «тысячника» в Риме позволил увеличить отрыв от преследовательницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сохранила второе место мирового теннисного рейтинга-1

Вне конкуренции обидчица белоруски Ига Швентек. Виктория Азаренко прибавила три пункта и стала 21-й. К слову, девушки начнут «Ролан Гаррос» с основного раунда. Александра Саснович отныне занимает 104-ю строку. Алена Фалей идет 175-й.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Ига Швёнтек

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