Арина Соболенко сохранила второе место мирового теннисного рейтинга

Арина Соболенко сохранила второе место в мире, причем выход в финал «тысячника» в Риме позволил увеличить отрыв от преследовательницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко сохранила второе место в мире, причем выход в финал «тысячника» в Риме позволил увеличить отрыв от преследовательницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вне конкуренции обидчица белоруски Ига Швентек. Виктория Азаренко прибавила три пункта и стала 21-й. К слову, девушки начнут «Ролан Гаррос» с основного раунда. Александра Саснович отныне занимает 104-ю строку. Алена Фалей идет 175-й.