БНТУ-БелАЗ разгромил «Гомель» в чемпионате Беларуси по гандболу

Таким образом, подопечные Константина Шароварова сделали весомую заявку, чтобы обзавестись золотом. Столичные девушки чувствовали себя на выезде по-хозяйски. В первом тайме они соорудили отличный задел – 17:12. После антракта не просто не успокоились, а только наращивали отрыв. Финальный результат – 34:25. В рядах победительниц особенно усердствовала Яна Сотникова. На ее счету 10 мячей. Ответное свидание коллективов состоится в Минске в субботу, 25 мая. Серия продолжается до двух викторий.