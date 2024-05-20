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Гол Ивана Дроздова попал в рейтинг-лист КХЛ

20 мая 2024 14:45
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Гол в исполнении белорусского форварда «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова попал в рейтинг-лист лучших взятий ворот всего сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гол Ивана Дроздова попал в рейтинг-лист КХЛ-1

Старания земляка эксперты поставили на четвертое место. Нападающий в достаточно ограниченном пространстве разделался с тремя игроками обороны и не оставил шансов голкиперу. В соревновательном году Дроздов принял участие в 71 поединке, 28 раз огорчив вратарей и отдал столько же результативных передач.

# Хоккей # Иван Дроздов

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