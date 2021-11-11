Арина Соболенко выступит на итоговом турнире WTA в Мексике

Новости Беларуси. В Мексике стартовало одно из главных событий теннисного мира – итоговый турнир WTA, на котором выступят восемь сильнейших спортсменок планеты, в том числе и наша Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день состоялись два матча. Анетт Контавейт, занимающая 8-ю позицию в топе, за 1 час 15 минут обыграла 3-ю ракетку мира Барбору Крейчикову в двух сетах. Чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса провели принципиальное противостояние, никто не хотел уступать. Победитель был выявлен только в третьем сете на тай-брейке. Сильнее оказалась Плишкова. Дуэль длилась 2 часа 27 минут.

Рано утром 12 ноября в борьбу вступит вторая ракетка мира и первая сеяная Арина Соболенко. Соперница – Паула Бадоса, которая дебютировала в топ-10 и недавно взяла Индиан-Уэллс, победив в финале нашу Викторию Азаренко. Соболенко и Бадоса встречались всего один раз: в этом сезоне на турнире в Цинциннати. Тогда в упорном поединке сильнее была испанка.

У Арины есть шанс закончить сезон на вершине рейтинга, для этого нужна победа на турнире.