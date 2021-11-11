Ударили арматурой по ногам. В Париже избили футболистку «Пари Сен-Жермен»

Безжалостный женский спорт. В Париже избили футболистку «Пари Сен-Жермен». Полиция считает, что ее заказала одноклубница, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Нападение произошло еще 4 ноября: двое мужчин в масках вытащили полузащитницу Хейру Хамдауи из машины и начали бить по ногам арматурой. Ехавшую вместе еще одну футболистку «ПСЖ» Диалло не тронули. Спортсменке наложили швы, и она пропустила матч женской Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

И в основе вышла как раз Диалло, которую позже арестовала полиция по подозрению в организации этого нападения. Девушки играют на одной позиции, и так футболистка решила избавиться от соперницы.