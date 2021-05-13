Арина Соболенко проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Риме

Новости Беларуси. Недолгим получился карьерный путь у Арины Соболенко по крупному теннисному турниру категории WTA 1 000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска завершила борьбу после второго матча. Причем проиграла она всего лишь 35-й ракетке планеты, американке Кори Гауфф.

Представительница звездно-полосатого флага всю серьезность намерений продемонстрировала с первых же розыгрышей. Достаточно сказать, что она сходу сделала брейк. Впоследствии, конечно, Соболенко вернула должок. Но американка умудрилась еще раз взять подачу соперницы. Как итог, победа – 7:5.