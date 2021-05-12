Второй этап квалификации ЧМ по баскетболу. С кем играет наша сборная?

Новости Беларуси. Появилось расписание второго квалификационного этапа чемпионата мира по баскетболу среди мужских сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша дружина начнет отбор 13 августа. Это будет дуэль с командой Латвии.

А 14 августа нашими оппонентами будут румыны. Затем два дня на отдых, и повторные дуэли с обоими соперниками. Матчи второго раунда преквалификации планетарного форума 2023 года пройдут в так называемом пузыре. Это формат закрытого турнира. Однако место его проведения пока не объявлено.