Теннис. Арина Соболенко вышла в следующий круг турнира в Риме

Такой прыти от испанки, пожалуй, не ожидал никто. Да, все пиренейцы славятся игрой именно на грунте, а вот наша спортсменка недолюбливает это покрытие. Отчасти и этим можно объяснить большие проблемы Соболенко в первой партии. И это при том, что в мировом рейтинге оппоненток разделяет пропасть. Наша теннисистка идет 4-й, а Тормо занимает 51-е место. Тем не менее сет завершился лишь со счетом 7:5. А вот дальше стало полегче. Арина наконец-то приспособилась к действиям визави и начала гнуть свою линию. Результат не заставил себя долго ждать. Финальные цифры – 6:1. Всего поединок продолжался час и 35 минут. Примечательно, что Соболенко реализовала ровно половину брейк-поинтов и оформила 53 активно выигранных очка. В следующем матче белоруска сразится с американкой Кори Гауфф, 35-м номером генеральной классификации.