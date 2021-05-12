Денис Матвеев после победы женской сборной по волейболу над Швейцарией: «Очень сложно мне судить, насколько моя работа видна»

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает бороться за право сыграть на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти дни в Минске проходит отборочный раунд, где вместе с нашей командой за путевки спорят Эстония и Швейцария. С последними играли белоруски. Подробности матча в сюжете Екатерины Лихошапко.

В квалификации женского чемпионата Европы обстоятельства сложились так, что в нашей группе три сборные. Тогда как в других «пульках» по четыре. Этот эпизод мог бы остаться незамеченным, если бы не тот факт, что в финальную часть попадут по две команды. Соответственно шанс на выход увеличивается. Правда, подопечные Дениса Матвеева экономить силы не стали, обыграв в первом матче Эстонию в трех партиях. 12 мая белорускам противостоял более суровый оппонент – сборная Швейцарии. «Альпийки» накануне также были сильнее Эстонии. Первых два сета наши волейболистки выиграли – 25:22, 25:16. Однако соперницы сдаваться не собирались и оставили третью партию за собой – 25:18.

Денис Матвеев, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

Здесь где-то может моя тактическая ошибка, с одной стороны. С другой стороны, по той игре – та же Настя Горелик после замены Климец Ани неплохо отыграла в конце второго сета, я оставил ее. Не пошла игра, то есть это как бы такое решение, можно сказать, именно мое тренерское. В связи с этим упустили мы третий сет. Несмотря на неудачный третий отрезок, белоруски собрались и выиграли четвертый сет – 25:20. Победа – 3:1. Лучшей стала Надежда Столяр. Она набрала 14 очков.

Денис Матвеев:

Дело в том, что опять же сейчас играет состав «Минчанки». И я хочу сказать, что эту работу проделали в клубной именно системе. Поэтому здесь состав сыгран был до меня в сезоне Стасом Саликовым. А то, что сейчас мне приходится какие-то точечные моменты в позиции диагонали вводить, это есть. Конечно, я доволен, но тут еще очень сложно мне судить, насколько моя работа видна.