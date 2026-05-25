Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации. На вершине белоруска непрерывно находится уже 78 недель кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент у нашей примы 9960 баллов. Ближайшую преследовательницу Елену Рыбакину из Казахстана она опережает на 1647 очков. Тройку лучших замыкает Ига Швентек из Польши.

Что до других наших спортсменок, то Александра Саснович опустилась на 2 позиции и стала 124-й. Ирина Шиманович и Алена Фалей также в минусе. Они 189-я и 235-я соответственно. Всего очки в рейтинге имеют 11 белорусок.

Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянец Янник Синнер. Дополнили сильнейшую тройку – испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Лучший из представителей нашей страны – Илья Ивашко. Он находится на 518 позиции.