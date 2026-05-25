Прямой эфир

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

25 мая 2026 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации. На вершине белоруска непрерывно находится уже 78 недель кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент у нашей примы 9960 баллов. Ближайшую преследовательницу Елену Рыбакину из Казахстана она опережает на 1647 очков. Тройку лучших замыкает Ига Швентек из Польши.

Что до других наших спортсменок, то Александра Саснович опустилась на 2 позиции и стала 124-й. Ирина Шиманович и Алена Фалей также в минусе. Они 189-я и 235-я соответственно. Всего очки в рейтинге имеют 11 белорусок. 

Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянец Янник Синнер. Дополнили сильнейшую тройку – испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Лучший из представителей нашей страны – Илья Ивашко. Он находится на 518 позиции.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские лучницы завоевали серебро на командном ЧЕ
24 мая 2026 18:55

Белорусские лучницы завоевали серебро на командном ЧЕ

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру
24 мая 2026 18:45

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру

Два топ-тренера в одной студии! Главкомы волейбольных «Минчанки» и «Столицы» – о победах и планах
24 мая 2026 18:30

Два топ-тренера в одной студии! Главкомы волейбольных «Минчанки» и «Столицы» – о победах и планах