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Белорусы завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

15 июня 2026 11:27
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Серебро и бронзу завоевали белорусы в последний день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В обоих случаях отличились марафонки на дистанции 5 километров. Второй на континенте стала каноистка Мария Попичич. На третью ступень пьедестала поднялась байдарочница Владислава Скриганова. Кроме того, три отечественных экипажа показали четвертое время дня. Всего по итогам старта у нас 5 наград. Чемпионом Европы на тысяче метрах стал Владислав Кравец. Параллельно проходило континентальное первенство среди спортсменов с ограниченными возможностями. Здесь гребцы отметились двумя призовыми местами.

# Гребля

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