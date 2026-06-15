«Минск» завоевал серебро медаль по итогам кубка Европейских чемпионов по пляжному футболу

«Минск» завоевал серебряную медаль по итогам кубка Европейских чемпионов по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы на одном дыхании прошли весь форум. Осечка случилась лишь в финале. Сильнее были представители клуба BSC-54. Швейцарцы мощно начали противостояние, поведя 3:0. Отечественные спортсмены не дрогнули, сравняв цифры на табло. И все-таки чуть сильнее играл оппонент. Финальный счет – 6:4. Голами отметились дважды Гавриил Гаврилов, а также Никита Чайковский и Игорь Бриштель. Наш страж ворот Михаил Августов признан лучшим вратарем турнира.