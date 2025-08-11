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От реконструкции до награждения – в Слуцке отметили 149-ю годовщину железнодорожных войск

11 августа 2025 06:59
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Праздник с армейским характером устроили военнослужащие Слуцкой железнодорожной бригады. Его приурочили к 149-й годовщине образования этого рода войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От реконструкции до награждения – в Слуцке отметили 149-ю годовщину железнодорожных войск-2

Масштабная реконструкция боя за освобождение Слуцка в годы Великой Отечественной, захватывающие выступления кинологов, экскурсия по воинской части, а после – награждение. За отличную службу бойцы отмечены грамотами и нагрудными знаками. 30-я Краснознаменная отдельная железнодорожная бригада – одна из ключевых в Транспортных войсках Беларуси. Организация перевозок, наведение мостов, реконструкция стальных магистралей – военнослужащие выполняют множество задач и не перестают совершенствоваться.

От реконструкции до награждения – в Слуцке отметили 149-ю годовщину железнодорожных войск-4

Сергей Анципович, командир 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады:
Бригада выполняет учебные задачи. Перспективное направления – это использование дронов. На территории бригады в учебном корпусе у нас открылся специальный класс, где находятся тренажеры, где происходит сначала обучение на компьютере, на тренажерах. Облет препятствий, обнаружение.

На вооружении Белорусских железнодорожных войск – современные образцы техники и технологии, которые позволяют оперативно решать поставленные задачи. Каждый год бригада пополняется новыми кадрами. В 2025-м по распределению сюда прибыли 19 лейтенантов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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