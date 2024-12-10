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Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой года по версии WTA

10 декабря 2024 12:24
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Женская теннисная ассоциация назвала лауреатов уходящего сезона. Лучшей теннисисткой года признана Арина Соболенко, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Для белоруски это первое подобное достижение.

Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой года по версии WTA-1

Голосовавшие представители ведущих мировых СМИ по праву оценили заслуги Соболенко, а их было немало. Белоруска выиграла два турнира «Большого шлема» – открытые чемпионаты Австралии и США. Также побеждала в Цинциннати и Ухане, в финалах боролась за титулы в Брисбене, Мадриде и Риме. За год белоруска провела 70 матчей, одержав 56 побед, и завершила сезон на вершине мирового рейтинга. С победой в номинации «Игрок года» Соболенко поздравила экс-первая ракетка мира, победительница 39 турниров «Большого шлема», американка Билли Джин Кинг.

# Теннис # Арина Соболенко

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