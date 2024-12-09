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Белоруска Алина Щепанова стала 10-й на ЧМ по тяжёлой атлетике

09 декабря 2024 20:07
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В столице Бахрейна стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике, участие в котором принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 декабря на помост выходила наша Алина Щепанова. Она выступает в весе до 59 килограммов. В рывке нашей соотечественнице покорились 94 килограмма, что соответствовало восьмому результату. В толчке белоруска успешно выполнила только первую попытку на 114 килограммов – и это девятое место. Итоговая сумма – 208 килограммов. Таким образом, Алина Щепанова расположилась на 10-й позиции по итогам двух попыток.

# Тяжелая атлетика

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