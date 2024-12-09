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Арина Соболенко – игрок года по версии WTA

09 декабря 2024 17:36
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Арина Соболенко завоевала звание «Игрок года» по версии Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо первой ракетки мира, в числе номинантов были также Ига Швентек, Кори Гауфф, Ясмин Паолини и Чжэн Циньвэнь. Победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

В этом сезоне Арина завоевала четыре титула, среди которых два – на турнирах серии Большого шлема. В частности, она успешно защитила свое чемпионское звание на «Австралиан Оупен», а также впервые в своей карьере одержала победу на Открытом чемпионате США. Кроме того, Соболенко выиграла «тысячники» в Цинциннати и Ухане. Также в ее активе участие в трех финальных матчах высшей категории.

Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила ее по итогам сезона. Звание «Игрок года» белоруска получила впервые в карьере.

# Теннис

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