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Белорусы выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште

09 декабря 2024 20:08
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Пятеро белорусских спортсменов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который стартует 10 декабря в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старт заплывов выйдут чемпион мира и Европы на короткой воде Илья Шиманович, победительница континентального первенства в малом бассейне Анастасия Шкурдай, а также Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский. Планетарный форум пройдет с 10 по 15 декабря в 25-метровом бассейне «Дунай-Арены». Всего пловцы разыграют 46 комплектов наград.

# Плавание

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